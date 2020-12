Japan wil grote groepen sportfans toelaten voor Spelen van Tokio

Japan is van plan om in de zomer op grote schaal bezoekers voor de Olympische Spelen in Tokio toe te laten zonder de verplichting van een vaccinatie of een quarantaine. Bezoekers voor de Spelen moeten alleen een negatief testresultaat op het coronavirus kunnen overleggen en de corona-app downloaden, zo meldt Nikkei business daily.

De krant gaf geen bron voor het nieuws en zei ook niet hoeveel bezoekers precies toegelaten worden, maar meldde wel dat buitenlandse bezoekers geen restricties zullen ondervinden in het gebruik van het openbaar vervoer. De organisatie van de Spelen heeft bijna 1 miljoen kaartjes verkocht aan sportfans van buiten Japan. In Japan zelf zijn 4,5 miljoen toegangsbewijzen verkocht.

Onder de huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten reizigers veertien dagen in zelfisolatie als ze Japan binnenkomen.

Olympisch bestuurder John Coates had vorige maand gezegd dat de coronamaatregelen niet zullen leiden tot minder atleten. Er worden ongeveer 11.000 atleten verwacht in Tokio waar de Spelen van start gaan op 23 juli volgend jaar. Het evenement in de Japanse hoofdstad werd vanwege de pandemie afgelopen zomer met een jaar uitgesteld.