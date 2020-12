Matige start Besseling in golftoernooi Dubai

Golfer Wil Besseling is matig begonnen in het Golf in Dubai Championship, het toernooi waarin hij een startbewijs voor het lucratieve eindejaarstoernooi in het Arabische emiraat later deze maand wil bemachtigen. De Noord-Hollander kwam in de eerste ronde op de Jumeirah Golf Estates tot een score van 73 slagen, 1 boven par. Het bracht hem in de tussenstand op de 85e plaats.

Besseling is eigenlijk speler van de Challenge Tour, maar kon door de coronapandemie dit jaar in tal van toernooien van de Europese Tour spelen. Hij deed dat zo goed, dat nu deelname aan het Tour Championship in Dubai lonkt. De beste zestig spelers op de ranglijst van de Europese Tour mogen meedoen en spelen om 8 miljoen dollar prijzengeld. Besseling staat 64e.

Met onder meer een dubbel bogey en een bogey maakte de 34-jarige Nederlander in Dubai een stroeve start. Besseling staat al twaalf slagen achter op de leider. De Engelsman Andy Sullivan noteerde elf birdies en kwam uit op een bijzonder lage 61 (-11).

Joost Luiten is de andere Nederlander die jacht maakt op het begeerde ticket voor het eindejaarstoernooi in Dubai. De zesvoudig winnaar op de Europese Tour speelt deze week het Zuid-Afrikaans Open, zijn laatste kans om voor de elfde keer op rij mee te doen aan het Tour Championship.

Luiten staat er beduidend minder goed voor dan Besseling. De geboren Bleiswijker bezet door veel tegenvallende optredens dit jaar de 78e plaats op de ranglijst van de Europese Tour. Hij heeft op het toernooi dan donderdag begint op de Gary Player Country Club in Sun City waarschijnlijk een plek in de top vier nodig. “Ik ben niet iemand die gaat uitrekenen welke positie ik precies nodig heb, ik begin dit toernooi gewoon zoals ik ieder toernooi begin, met het doel te winnen, dan komt de rest vanzelf goed”, schrijft Luiten op zijn website.