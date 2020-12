Mick Schumacher kiest voor ‘betekenisvol’ racenummer 47

Mick Schumacher doet volgend jaar zijn intrede in de Formule 1 met het door hem gekozen racenummer 47. Een nummer vol symboliek, lichtte de zoon van de Duitse racelegende toe nadat renstal Haas F1 zijn komst bevestigde. “Het is een combinatie van twee cijfers die veel voor mij betekenen”, aldus de 21-jarige Schumacher, die volgende week al de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Abu Dhabi zal rijden in de bolide van Haas.

De 4 verwijst naar het startnummer waarin de jonge Schumacher in 2018 de wereldtitel in de Formule 3 veroverde. De 7 is een eerbetoon aan de zeven wereldtitels van zijn vader Michael. “Toen ik ook nog berekende dat alle verjaardagen van onze familie bij elkaar opgeteld 47 is, moest ik wel voor dat nummer kiezen”, aldus de coureur.

“Het vooruitzicht dat ik volgend jaar op de grid sta van de Formule 1 maakt me ongelooflijk blij, ik heb er geen woorden voor. Ik heb er altijd in geloofd dat ik mijn droom zou realiseren. Mijn moeder was ook niet verrast. Ze had zoiets van; ik wist wel dat je het zou redden. Ik heb altijd haar steun gevoeld en ook die van de rest van de familie.”

Zijn vader Michael is niet meer in het openbaar gezien sinds zijn zware ski-ongeval eind 2013 in de Franse Alpen, waarbij hij ernstig hersenletsel opliep.