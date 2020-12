Zorgen om corona groot in NBA bij start voorseizoen

De teams in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA zijn begonnen aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Vanwege het coronavirus gaat dat nog steeds niet op de manier zoals iedereen zou willen. Vooralsnog mogen één speler en één trainer gebruik maken van een basket. Het is de bedoeling dat de normale teamtrainingen zondag kunnen beginnen.

“Als coach wil je dat de zorgen die je hebt om basketbal gaan. Op dit moment denk ik dat de zorgen van elke coach niets met basketbal te maken hebben”, zei Doc Rivers, de nieuwe coach van de Philadelphia 76ers, na zijn eerste training.

De eerste testwedstrijden staan ingepland voor 11 december, waarna het seizoen op 22 december moet beginnen. Het speelschema is nog niet gepubliceerd. In tegenstelling tot vorig seizoen zijn de wedstrijden nu niet gepland in een bubbel, maar gewoon bij de clubs zelf.

Bij Golden State Warriors testten onlangs twee spelers positief op het coronavirus en bij Washington Wizards één speler.