Zwemster Heemskerk mist kwalificatiewedstrijden in Rotterdam

Zwemster Femke Heemskerk kan niet deelnemen aan de Rotterdam Qualification Meet (RQM), die donderdag begint en tot en met zondag duurt. De zwemster van HPC Eindhoven moet in quarantaine omdat haar man positief is getest op het coronavirus.

Heemskerk testte zelf in oktober ook positief op het virus. Ze ontwikkelde toen geen klachten en reisde later, na twee negatieve testen, alsnog af naar de ‘kortebaan-bubbel’ van de International Swimming League (ISL) in Boedapest.

“Daarom is het extra zuur voor Femke dat ze nu uitgerekend de kwalificatiewedstrijden in Rotterdam moet missen, het eerste belangrijke evenement op de langebaan sinds negen maanden”, zegt André Cats, technisch directeur van de KNZB.

In Rotterdam gaan de Nederlandse topzwemmers de komende dagen op jacht naar limieten voor de Olympische en Paralympische Spelen volgend jaar in Tokio. Ook zijn er in Rotterdam tickets te verdienen voor de EK langebaan die in mei 2021 worden gehouden in Boedapest en Madeira (parazwemmen).

Heemskerk (33) zwom al individuele limieten voor de olympische 50 meter en 100 meter vrije slag en is ook op de estafettes een belangrijke kandidaat. Na de RQM in Rotterdam worden per nummer de snelste twee zwemmers voorgedragen voor Tokio 2021. Uiteraard dienen ze dan in Rotterdam wel onder de limiet te zwemmen of moeten ze dat al eerder hebben gedaan.

Open plekken kunnen daarna nog bezet worden door een limiet te zwemmen bij de Swimcup in Eindhoven (april) of de EK in Boedapest. “Voor de EK geldt hetzelfde: maximaal twee sporters per nummer die in Rotterdam onder de limiet zwemmen of dat al eerder hebben gedaan, worden voorgedragen voor Boedapest. Daarna blijven er nog minimaal twee startplekken beschikbaar in het voorjaar”, aldus Cats.

Heemskerk is meervoudig wereldkampioene op de langebaan en kortebaan en behaalde olympisch goud (2008) en olympisch zilver (2012) op de 4×100 vrij.