Bijna 9 procent basketballers NBA door corona niet in actie

Ongeveer drie weken voor het begin van het seizoen in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA kan 9 procent van de spelers niet trainen vanwege een besmetting met het coronavirus. De overkoepelende organisatie liet weten dat uit een eerste testronde bleek dat 48 van de geteste 546 spelers positief zijn bevonden. Ze zitten nu in afzondering.

Het aantal besmettingen is hoger dan afgelopen zomer, toen het seizoen in een afgeschermde omgeving in de buurt van Orlando werd hervat.

De regels voor besmette spelers om terug te keren zijn streng. Wie geen symptomen heeft moet 10 dagen in quarantaine, wie wel symptomen heeft mag pas 10 dagen na het verdwijnen van de klachten terugkeren. “We zien er op toe dat de afspraken strikt worden nageleefd, om elk risico te vermijden”, zo liet de NBA in een verklaring weten.

Aangezien de spelers hierdoor ook een flinke trainingsachterstand oplopen, is de verwachting dat veel van hen nog niet inzetbaar zijn als de competitie begint.

De eerste testwedstrijden staan ingepland voor 11 december, waarna het seizoen op 22 december moet beginnen. Het speelschema is nog niet gepubliceerd. In tegenstelling tot vorig seizoen zijn de wedstrijden nu niet gepland in een bubbel, maar gewoon bij de clubs zelf.