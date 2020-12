Davis volgende miljoenendeal voor NBA-kampioen Lakers

In navolging van sterspeler LeBron James heeft Los Angeles Lakers ook Anthony Davis voor langere tijd vastgelegd. De 27-jarige forward vierde het afgelopen seizoen zijn eerste NBA-kampioenschap aan de zijde van James, en blijft nu zeker tot het seizoen 2024/25 verbonden aan de club.

Davis, die in 2019 overkwam van New Orleans Pelicans, kreeg een contract ter waarde van omgerekend 156 miljoen euro voorgeschoteld.

Het afgelopen seizoen was Davis goed voor gemiddeld 26,1 punten en 9,3 rebounds en had zodoende een groot aandeel in het veroveren van de zeventiende NBA-titel voor de club uit Los Angeles.