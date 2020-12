EK handbal vrouwen toch van start in Denemarken

Het EK handbal voor vrouwen brandt los met vier groepswedstrijden. Het was even onzeker of het toernooi kon doorgaan nadat medegastland Noorwegen te elfder ure de organisatie teruggaf. Het land wilde vanwege de coronapandemie niet zestien verschillende landen bij elkaar hebben.

Denemarken besloot vervolgens de organisatie in zijn eentje te doen. De regering gaf begin vorige week groen licht voor een eindronde, die in de plaatsen Herning en Kolding wordt afgewerkt onder strikte coronaprotocollen. Frankrijk – Montenegro en Rusland – Spanje zijn de openingswedstrijden die 18.15 uur beginnen.

Het Nederlands team speelt zijn groepswedstrijden in Kolding en komt vrijdag voor het eerst in actie tegen Servië. Kroatië en Hongarije zijn de andere tegenstanders. De eerste drie gaan door naar de hoofdronde, waarbij de behaalde punten meegaan. Op het vorige EK haalde Oranje brons, door Roemenië in de kleine finale te verslaan. Gastland Frankrijk won de titel. Noorwegen is recordhouder met zeven Europese titels.