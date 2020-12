Gecrashte Formule 1-coureur Grosjean terug op onheilsplek

Met zichtbare sporen van zijn zware ongeval vorige week tijdens de Grote Prijs van Bahrein is Romain Grosjean donderdag teruggekeerd op het circuit van Sakhir. Met een ingepakte linkervoet en beide handen in het verband meldde de Formule 1-coureur zich bij de ruimte waar zijn team Haas is ondergebracht. Op hetzelfde circuit beginnen vrijdag de trainingen voor de GP van Sakhir. Grosjean wordt dan vervangen door de Braziliaan Pietro Fittipaldi.

De 34-jarige Fransman was zondag met zijn bolide zwaar gecrasht waarbij de auto in twee├źn brak en in brand vloog. Grosjean ontsnapte wonderwel en hield alleen brandwonden over aan het ongeval. Woensdag mocht hij het ziekenhuis verlaten.

Het team liet op Twitter een filmpje zien waarop Grosjean leden van het team begroet. “Zo hartverwarmend”, luidde de begeleidende tekst. Grosjean trof ook twee brandweermannen alsmede circuitarts Ian Roberts en Alan van der Merwe, de bestuurder van de medische wagen.

Grosjean, die na dit seizoen vertrekt bij Haas, wil volgende week zelf rijden in de afsluitende Grote Prijs van Abu Dhabi.