International Kherrazi verlaat Nederlandse basketbalcompetitie

Mohamed Kherrazi is de tweede Nederlandse international deze week die de Dutch Basketball League verlaat. In navolging van Shane Hammink, die dinsdag van Yoast United naar Charleroi verhuisde, gaat ook Kherrazi naar de Belgische competitie. De 30-jarige forward maakt het seizoen af bij Kangoeroes Mechelen. Daar gaat de international op zoek naar wedstrijdritme, iets wat hij in Nederland mist na het stilleggen van de basketbalcompetitie als gevolg van de coronapandemie.

Kherrazi speelde eind november met Oranje de kwalificatiewedstrijden tegen Zweden (76-73-zege) en Turkije (73-71-nederlaag). In februari volgen de laatste EK-kwalificatieduels. “Ik moet op het veld staan”, zegt Kherrazi op de website van de bond. “In de eerste wedstrijd tegen Zweden had ik totaal geen ritme, ik liep als een kip zonder kop over het veld. Fysiek was ik goed. Maar je zag echt het verschil met de internationals uit het buitenland die wel competitie spelen, in tegenstelling tot de Nederlandse jongens. Ik kan niet blijven wachten op de hervatting van de Dutch Basketball League.”

Bij de club uit Mechelen treft Kherrazi collega-international Jito Kok. Zondag kan hij al debuteren tegen Phoenix Brussels.