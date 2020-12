KNVB beëindigt huidige competities in top amateurvoetbal

De huidige competities in de top van het Nederlandse amateurvoetbal worden dit seizoen niet meer uitgespeeld. Het gaat om de Tweede Divisie, Derde Divisie en Hoofdklasse. Het bestuur amateurvoetbal van de KNVB is tot dat besluit gekomen na een inventarisatie onder alle deelnemende verenigingen en in overleg met de belangenverenigingen CVTD (Coöperatieve Vereniging Tweede en Derde Divisie) en het COH (Centraal Orgaan Hoofdklassen).

De competities werden in oktober vanwege het coronavirus stilgelegd. 70 procent van de clubs uit de hoogste klassen gaven aan de competitie niet meer af te willen maken. Als het voetbal in het nieuwe jaar mag worden hervat, wordt een soort halve competitie gespeeld. De Tweede Divisie en Derde Divisie worden opgedeeld in twee poules van negen teams. De Hoofdklassen worden per klasse opgedeeld in twee poules van acht teams. Teams spelen een uit- en thuiswedstrijd tegen elkaar. De poule-indeling vindt plaats op basis van geografische indeling en de aangepaste competitieopzet wordt gevolgd door een beperkte nacompetitie.

“We vinden het enorm vervelend voor alle clubs die eerder dit seizoen goed hebben gepresteerd. Gezien het drukke speelschema in deze topcompetities is het uitspelen niet of nauwelijks meer realistisch”, zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB. “Maar wij wilden ook weten hoe de deelnemende verenigingen hier tegenaan kijken en naar welk scenario hun voorkeur uitging. Dankzij deze inventarisatie en het veelvuldige overleg met hun belangenbehartigers hebben we een breed gedragen beslissing kunnen nemen.”

De aangepaste opzet gaat van start zodra de competities in het amateurvoetbal hervat kunnen worden. Als de competities pas later dan het eerste weekend van maart van start kunnen gaan, wordt bekeken of opnieuw een aangepaste opzet noodzakelijk is.

Het bestuursbesluit voor de Tweede en Derde Divisie en de Hoofdklasse heeft geen betekenis voor de overige klassen van het amateurvoetbal (A- en B-categorie). Daarover wordt besloten zodra de nieuwe kabinetsmaatregelen bekend zijn gemaakt.

Het vorige seizoen (2019/2020) bij het amateurvoetbal werd voortijdig beëindigd. Dat gebeurde in maart tijdens de eerste golf van het coronavirus. De KNVB besloot toen dat iedereen in het seizoen 2020/2021 in dezelfde klasse zou blijven spelen.