Structureel dopingcontroles bij kickboksen, thaiboksen en mma

Bij de sporten kickboksen, thaiboksen en mixed martial arts (mma) gaan in Nederland structureel dopingcontroles plaatsvinden. Daarover hebben de Nederlandse Vechtsportautoriteit (VA) en de Dopingautoriteit een akkoord bereikt. Tot op heden vonden controles “als gevolg van de versnipperde organisatie” alleen incidenteel plaats in de vechtsporten.

“Sporten die in de olympische organisatiestructuur vallen, hebben automatisch te maken met dopingcontroles. Omdat deze vechtsporten daar niet binnen vallen, moesten promotors en kleine bonden dat zelf organiseren. Dat bleek vrijwel ondoenlijk. Nu er met de Nederlandse Vechtsportautoriteit meer structuur in de Nederlandse vechtsportwereld is gekomen, is het mogelijk geworden om een samenwerking te sluiten met de Dopingautoriteit”, aldus Herman Ram, voorzitter van de Dopingautoriteit.

De wedstrijdvechters en hun begeleiders zullen uitvoerig worden geïnformeerd, onder meer over wat is toegestaan en wat is verboden en waar ze op moeten letten bij het gebruik van voedingssupplementen en geneesmiddelen.

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) gaat als onafhankelijk orgaan eventuele tuchtprocedures afhandelen.