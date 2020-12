De vakbond voor profvoetballers VVCS vindt niet dat spelers een zekere voorkeursbehandeling moeten krijgen bij de verdeling van de vaccins tegen corona. “We zien niet in waarom voetballers voorrang moeten krijgen. Dus we moeten zeker wachten tot we aan de beurt zijn”, aldus de organisatie.

Bezwaren heeft de VVCS niet, als het zover is. “We zijn natuurlijk positief als er gevaccineerd wordt. Mits het vaccin betrouwbaar is.”