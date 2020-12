Van Gerwen begint tegen een Schot of Filipijn op WK darts

Darter Michael van Gerwen begint bij zijn jacht op zijn vierde wereldtitel met een wedstrijd tegen Ryan Murray uit Schotland of de Filipijn Lourence Ilagan. De als eerste geplaatste Van Gerwen begint het WK in Londen met een bye.

Vincent van der Voort treft mogelijk in zijn eerste partij landgenoot Ron Meulenkamp, die in de openingsronde dan wel de Kroaat Boris Krcmar moet zien te verslaan. Jeffrey de Zwaan treft de winnaar van het treffen tussen Ryan Searle uit Engeland en de Amerikaan Danny Lauby.

Dirk van Duijvenbode wacht in de tweede ronde mogelijk een ontmoeting met Rob Cross, de wereldkampioen van 2018. Van Duijvenbode, de laatste weken in goede vorm, treft in de openingsronde de Engelsman Bradley Brooks.

Het toernooi begint op 15 december. De finale is op 3 januari.