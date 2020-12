Voormalig ‘MVP’ Westbrook verruilt Rockets voor Wizards

Basketballer Russell Westbrook vervolgt zijn loopbaan bij Washington Wizards. De 32-jarige Westbrook, in 2017 verkozen tot MVP (meest waardevolle speler), komt over van Houston Rockets.

Westbrook werd al negen keer geselecteerd voor de All Star Game. Met de Verenigde Staten werd hij in 2010 wereldkampioen en in 2012 olympisch kampioen.

In 2019 verruilde Wesbrook Oklahoma City Thunder voor Houston Rockets, maar daar wist hij niet zijn niveau uit Oklahoma te halen. Desondanks was hij gemiddeld goed voor 27,2 punten, 7,9 rebounds en 7 assists per wedstrijd.

John Wall (30) verruilt de Wizards juist voor de Rockets.