Diamond League herstelt 200 meter in ere

Dafne Schippers zal content zijn met de opzet van de atletiekwedstrijden uit de Diamond League in 2021. De 200 meter, de favoriete afstand van de tweevoudig wereldkampioene, keert terug in het programma van de topcompetitie. Het discuswerpen, het hink-stap-springen, de 3000 meter steeple chase en de 5000 meter zijn ook weer opgenomen als onderdelen.

Vorig jaar was er veel verzet onder atleten tegen de inkrimping van de Diamond League. De nieuwe atletenvakbond Athletics Association reageerde teleurgesteld over het schrappen van de traditionele atletiekonderdelen. Schippers uitte haar onvrede over het verdwijnen van de 200 meter.

Onder druk van onder meer de atletenbond heeft de Diamond League het volledige programma in ere hersteld met 32 onderdelen. Ondanks de teruglopende inkomsten door de coronapandemie, is er toch 7 miljoen dollar aan prijzengeld te verdelen onder de atleten. Nieuw is een bonuspot van 500.000 dollar voor atleten die het hele jaar door constant op hoog niveau presteren.

De Diamond League begint op 23 mei in het Marokkaanse Rabat. De finalewedstrijd is begin september in Z├╝rich. De wedstrijdenreeks bestaat vooralsnog uit dertien gala’s.