Golfer Besseling zakt wat weg, Luiten herstelt zich

Golfer Wil Besseling is op de derde dag van het Golf in Dubai Championship wat weggezakt. De Noord-Hollander ging rond in 71 slagen, één onder het baangemiddelde en zakte van de 43e naar de gedeeld 52e plaats. De golfer is op jacht naar een startbewijs voor het eindejaarstoernooi in het Arabische emiraat later deze maand.

Besseling kwam op de banen van de Jumeirah Golf Estates tot drie birdies en twee bogeys. Hij staat, mede dankzij zijn sterke ronde van 65 slagen van donderdag op 209 slagen, zeven onder het baangemiddelde. De leiding in Dubai bleef in handen van de Engelsman Andy Sullivan, die na een derde ronde van 68 slagen op -21 staat.

De beste zestig spelers op de ranglijst van de Europese Tour mogen meedoen aan het Tour Championship en spelen om 8 miljoen dollar prijzengeld. Besseling staat 64e en heeft een goede uitslag in Dubai nodig om enkele plaatsen te stijgen.

Joost Luiten probeert zich eveneens nog te plaatsen voor het Tour Championship door een goede prestatie in Sun City. De geboren Bleiswijker speelde zijn tweede ronde in 67 slagen, vijf onder het baangemiddelde. Hij steeg daarmee naar de voorlopige gedeelde vijfde plaats. Niet alle golfers zijn klaar in Sun City.