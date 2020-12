Opnieuw Nederlandse records voor Toussaint en Kamminga

Zwemmers Kira Toussaint en Arno Kamminga hebben bij het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam hun eigen Nederlands records op respectievelijk de 50 meter rugslag en 200 meter schoolslag opnieuw verbeterd.

Toussaint had de toptijd vrijdagochtend op 27,49 seconden gezet. In de finale vrijdagavond verbeterde ze die tijd weer naar 27,37. Ze verbeterde ruim een jaar geleden in Boedapest het record dat Hinkelien Schreuder tien jaar geleden zwom (27,77). Daarna was ze al een paar keer weer sneller. De 50 meter rugslag is geen olympisch nummer.

Kamminga dook voor het eerst onder de 2.07 minuten. De 25-jarige Zuid-Hollander verbeterde in de ochtendsessie zijn Nederlands record naar 2.07,17, waarmee hij een fractie sneller was dan zijn eigen record van afgelopen maart (2.07,18). Dat record verpulverde hij weer met 2.06,85. Kamminga had al voldaan aan de limiet voor de Olympische Spelen in Tokio.

In Rotterdam gaan de Nederlandse topzwemmers tot en met zondag op jacht naar limieten voor de Olympische en Paralympische Spelen volgend jaar in Tokio. Ook zijn er in Rotterdam tickets te verdienen voor de EK langebaan, die in mei 2021 worden gehouden in Boedapest en Madeira (parazwemmen).