Oud-wereldkampioene 800 meter Arzamasova vier jaar geschorst

De Wit-Russische atlete Marina Arzamasova is door dopingwaakhond AIU voor vier jaar geschorst. De wereldkampioene op de 800 meter van 2015 is betrapt op het gebruik van een verboden middel. Haar schorsing gaat met terugwerkende kracht in op 29 juli 2019 en eindigt op 28 juli 2023, meldde de AIU.

De 32-jarige Arzamasova werd in augustus vorig jaar al voorlopig geschorst nadat ze bij een onaangekondigde dopingcontrole positief was getest op een verboden anabole middel. De B-staal leverde dezelfde uitslag op.

De atlete voerde aan dat een vervuild supplement de oorzaak was van haar positieve test, maar de AIU oordeelde dat ze niet heeft kunnen aantonen dat er geen opzet in het spel was. Arzamasova kan haar straf nog aanvechten bij het internationaal sporttribunaal CAS.