‘Supersub’ Russell ook in tweede training GP Sakhir de snelste

George Russell heeft een flitsende overstap van Williams naar Mercedes gemaakt. De Brit was vrijdag in beide trainingen voor de Grote Prijs van Sakhir de snelste. De 22-jarige coureur vervangt dit weekeinde zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die besmet is met het coronavirus en niet mag racen.

Max Verstappen moest beide trainingen toezien dat Russell de snelle bolide van Mercedes, waarin Hamilton al jaren de Fomule 1 domineert, uitstekend onder controle had. De Limburger noteerde in zowel de eerste als de tweede sessie de tweede tijd. In de tweede sessie gaf Verstappen, die tijdens de training een paar keer mopperde over het rijgedrag van zijn auto, slechts 0,128 seconde toe. De Mexicaan Sergio Pérez klokte in zijn Racing Point de derde tijd in sessie twee.

Russell zette zijn tijdelijke teamgenoot Valtteri Bottas in de schaduw. De Fin kwam in de tweede training tot de elfde tijd. Hij was 0,608 seconde langzamer op de Outer Track van het circuit Sakhir, waarop de coureurs hun tweede Formule 1-race in Bahrein afwerken. Het is een kort rondje met weinig bochten en veel rechte stukken. De rondetijden liggen dik onder de minuut.