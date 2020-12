Wielerbaas Spekenbrink begroet naast DSM ook Scott en Volvo

Met het binnenhalen van DSM als hoofdsponsor is teambaas Iwan Spekenbrink er opnieuw in geslaagd een grote geldschieter te vinden voor zijn wielerploeg. “Een droompartner”, zei Spekenbrink bij de presentatie waarin DSM, voorheen subsponsor, als opvolger werd gepresenteerd van Sunweb. Maar het was niet alleen de nieuwe rol van DSM die hem trots maakte. “We gaan komend jaar werken met fietsen van Scott terwijl onze begeleiding voortaan rijdt in auto’s van Volvo. Ook dat is een droom”, aldus Spekenbrink, die aan het hoofd staat van een mannen-, vrouwen- en opleidingsploeg.

Na vier jaar moest Spekenbrink afscheid nemen van Sunweb, de door de coronacrisis zwaar getroffen reisorganisatie. “Het was een echt partnerschap, in goede en slechte tijden”, keek Spekenbrink vrijdag terug. “In de topsport gaat het om twee dingen: de beste omstandigheden creĆ«ren en blijven groeien ondanks tegenslagen. Sunweb heeft ons de afgelopen jaren gesteund om het punt te bereiken waarop we nu zijn aanbeland.” De ploeg kende een bijzonder goed jaar met alleen al bij de mannen zestien overwinningen.