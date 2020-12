AZ ontslaat trainer Slot, Pascal Jansen maakt seizoen af

AZ heeft trainer Arne Slot ontslagen vanwege de gesprekken die hij voert met Feyenoord. Pascal Jansen, assistent van Slot, maakt het seizoen af als hoofdtrainer van de Alkmaarse ploeg. De 47-jarige Jansen zit zondag al als eindverantwoordelijke op de bank bij de competitiewedstrijd tegen FC Groningen. Hij krijgt assistentie van de 34-jarige Robert Franssen, die vanuit de jeugd doorschuift naar de A-selectie.

“We hebben naar aanleiding van de eerdere berichtgeving gesproken met Arne”, zegt technisch directeur Max Huiberts. “Als club hebben we ervoor gekozen om direct afscheid van elkaar te nemen. Bij AZ willen we een hoofdtrainer voor de groep hebben staan die volledig gefocust is op AZ. We willen Arne bedanken voor de afgelopen 3,5 jaar, de successen die we met elkaar hebben behaald en wensen hem succes in zijn verdere loopbaan.”

Vrijdag lekte via diverse media uit dat Slot de voornaamste kandidaat is om na dit seizoen Dick Advocaat op te volgen bij Feyenoord. De 42-jarige trainer, die bezig was aan zijn tweede seizoen als hoofdcoach van AZ, zou al gesprekken hebben gevoerd met technisch directeur Frank Arnesen voor een dienstverband in Rotterdam.

Onder leiding van Slot deed AZ vorig seizoen mee om de titel. De ploeg stonden in punten op gelijke hoogte met koploper Ajax toen de competitie in maart moest worden afgebroken vanwege het coronavirus. AZ won weliswaar beide duels met Ajax, maar op basis van het doelsaldo kregen de Amsterdammers als nummer 1 het beste ticket voor de Champions League. Slot strandde met AZ in de voorronde van de Champions League, maar wist met zijn ploeg wel de groepsfase van de Europa League te halen. Komende week kan AZ zich plaatsten voor de knock-outfase.

Slot, oud-speler van PEC Zwolle, NAC Breda en Sparta Rotterdam, werkte sinds 2017 in Alkmaar. Eerst als assistent, maar na het vertrek van John van den Brom nam Slot het vorig jaar over. De trainer werd geroemd om de verzorgde en aanvallende manier waarop hij AZ liet voetballen. Spelers als Calvin Stengs, Myron Boadu, Teun Koopmeiners, Owen Wijndal en Marco Bizot debuteerden recent in het Nederlands elftal.

In de Eredivisie is AZ als enige ploeg dit seizoen nog ongeslagen. De club speelde wel vijf van de negen competitieduels gelijk en staat daardoor op de zevende plek, 10 punten achter Ajax dat een wedstrijd meer speelde.