AZ heeft trainer Arne Slot ontslagen, melden AD en Voetbal International. Volgens het AD besloot de clubleiding om per direct afscheid te nemen van Slot, omdat hij de leiding niet op de hoogte heeft gebracht van de onderhandelingen met Feyenoord over een contract voor volgend seizoen. De directie van AZ was niet bereikbaar voor commentaar.

De Alkmaarse ploeg speelt zondag in de Eredivisie tegen FC Groningen. AZ kan zich komende week plaatsen voor de knock-outfase van de Europa League.