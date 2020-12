Golfer Luiten zakt weg in Sun City na fouten op laatste holes

Golfer Joost Luiten staat na de derde ronde van het Zuid-Afrikaans Open nog in de top 10, maar hij verspeelde wel een riante kans om zich in de top 3 te nestelen.

Luiten stond er na dertien holes met drie birdies en een bogey heel goed voor op de Gary Player Course in Sun City, maar tikte op de laatste vijf holes een bogey en een double bogey binnen. Het leverde hem een ronde op van 70 slagen (-2) en de gedeelde achtste plaats in het klassement met -7.

Luiten heeft vermoedelijk een plek in de top 4 nodig om nog kans te maken op deelname aan het Tour Championship volgende week in Dubai. De beste zestig spelers van dit jaar op de Europese Tour mogen meedoen aan het slottoernooi met zo’n 7 miljoen euro aan prijzengeld. Luiten was er vanaf 2010 altijd bij.

De Zuid-Afrikaan Christiaan Bezuidenhout noteerde voor de derde dag op een rij een score van 67 slagen (-5). Hij leidt met -15 en heeft vijf slagen voorsprong op zijn eerste belagers, zijn landgenoot Dylan Frittelli en Welshman Jamie Donaldson (beide -10).