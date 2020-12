Handbalsters beginnen EK met verrassende nederlaag tegen Servië

De Nederlandse handbalsters zijn met een domper begonnen aan het Europees kampioenschap in Denemarken. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade verloor in Kolding verrassend van Servië met 29-25. De wereldkampioen stortte in de tweede helft compleet in. Topschutter aan Nederlandse zijde was Danick Snelder met 5 treffers.

De eerste groepswedstrijd op het EK voor Oranje kende al een hobbelige aanloop. Door coronabesmettingen bij Servië werd het duel met een dag uitgesteld en was het ook zaterdag nog spannend of de wedstrijd kon doorgaan. De toernooileiding kon groen licht geven nadat alle speelsters van Servië bij een testronde op de vroege zaterdag negatief testten.

De eerste speelminuten in de lege Sydbank Arena waren wat onwennig, maar het Nederlands team pakte verrassend snel het ritme op en nam geleidelijk aan afstand van Servië, dat veel ruimte weggaf. De routiniers namen Oranje bij de hand. Dankzij treffers van Lois Abbingh, Snelder en Laura van der Heijden leidde Nederland met 15-9 bij rust. Servië kreeg een extra klap te verwerken door het uitvallen van Andrea Lekic, die haar knie verdraaide en per brancard de zaal uit moest. Lekic werd in 2013 gekozen tot beste speelster van de wereld.

Het Nederlands team leek de draad weer op te pakken in de tweede helft en liep uit naar 22-16, maar toen stokte het ineens. De ploeg stapelde fout op fout en wist minutenlang niet te scoren. Servië daarentegen maakte zeven doelpunten op rij en stond plots met 23-22 voor. Oranje probeerde zich te herpakken, maar het lukte zelfs topschutter Lois Abbingh niet de ploeg aan te sporen. Vrijwel niets lukte meer en ondanks late treffers van jong talent Bo van Wetering was een pijnlijke nederlaag niet meer af te wenden.

De selectie van Mayonade is weinig rust gegund. Zondag is Kroatië alweer de volgende tegenstander. Nederland moet die tweede groepswedstrijd winnen om kans te houden op plaatsing voor de hoofdronde. De ploeg won twee jaar geleden nog brons op het EK en vier jaar geleden zelfs zilver.