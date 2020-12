Hassan weer niet gekozen tot beste atlete van de wereld

Sifan Hassan is ook dit jaar niet gekozen tot beste atlete van de wereld. De Venezolaanse hink-stap-springster Yulimar Rojas won de verkiezing van mondiale bond World Athletics, die plaatsvond in een virtuele ceremonie.

De Nederlandse atlete behoorde in 2020 evenals vorig jaar tot de vijf finalisten die kans maakten op de eretitel. Hassan, de tweevoudig wereldkampioene van Doha 2019, verpulverde begin september in Brussel het werelduurrecord en bracht het op 18,930 kilometer. Ze liep enkele weken later in Hengelo ook een Europees record op de 10.000 meter. Haar 29.36,67 is de vierde tijd ooit gelopen.

Vorig jaar zag ze de prijs gaan naar de Amerikaanse hordeloopster Dalilah Muhammad, dit jaar troefde Rojas haar af. De 25-jarige Venezolaanse won alle wedstrijden waar ze meedeed en bracht het wereldrecord op 15,43 meter. Tot die afstand kwam ze in maart in een indoormeeting in Madrid. In de buitenlucht kwam ze met 14,71 meter verder dan al haar concurrentes.

“Ik had dit niet verwacht, ik kan het nauwelijks geloven. Ik vond het al een overwinning dat ik bij de laatste vijf zat”, zei Rojas, die naast Hassan concurrentie had van de Ethiopische Letesenbet Gidey (wereldrecord 5000 meter), de Keniaanse Peres Jepchirchir (wereldkampioene en wereldrecord halve marathon) en de Jamaicaanse Elaine Thompson-Herah (snelste van het jaar op 100 meter).

Bij de mannen won de Zweedse polsstokhoogspringer Armand ‘Mondo’ Duplantis de verkiezing. Hij kroonde zich tot beste atleet van het jaar door het wereldrecord twee keer te verbeteren en op 6,18 meter te zetten. De andere vier finalisten bij de mannen waren de Oegandees Joshua Cheptegei (wereldrecords 5000 meter en 10.000 meter), de Amerikaanse kogelstoter Ryan Crouser, de Duitse speerwerper Johannes Vetter en de Noorse hordeloper Karsten Warholm.

“Het was een vreemd seizoen dit jaar door de coronapandemie, maar ik heb er het het beste van gemaakt. Ik wilde de wereld graag laten zien waartoe ik in staat was”, aldus de 21-jarige Duplantis, de jongste ooit die is gekozen tot beste atleet van de wereld. Hij won in 2020 alle zestien wedstrijden die hij meedeed.