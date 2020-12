Herstelde bondscoach Groener terug bij Duitse ploeg op EK handbal

Henk Groener is hersteld van het coronavirus en zit zaterdagavond weer op de bank als bondscoach van de Duitse handbalsters op het EK in Denemarken. De 60-jarige oud-bondscoach van Oranje kreeg na de laatste test voorafgaand aan de tweede groepswedstrijd tegen zevenvoudig Europees kampioen Noorwegen een negatieve uitslag te horen.

Groener miste door de besmetting met Covid-19 de hele voorbereiding van de Duitse handbalvrouwen en reisde ook niet met de ploeg naar Denemarken. Hij ontbrak donderdag dan ook bij eerste groepswedstrijd van zijn ploeg, die wel werd gewonnen van Roemeniƫ met 22-19.

Tegen Noorwegen mag hij weer coachen vanaf de kant. “Ik ben zeer blij dat ik eindelijk bij de ploeg ben”, liet de geboren Arnhemmer weten. De opgave is zwaar. Winnen van Noorwegen is weinig landen gegund. De Noorse ploeg is wellicht extra gemotiveerd omdat het als eerste ploeg ooit zijn honderdste wedstrijd op een EK speelt.