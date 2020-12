Schouten zwemt in Nederlands record naar Spelen op 100 school

Zwemster Tes Schouten heeft in Rotterdam met een Nederlands record voldaan aan de limiet voor de Olympische Spelen op de 100 meter schoolslag. De 19-jarige Schouten tikte bij het olympisch kwalificatietoernooi in de series aan in 1.06,92. Daarmee verbeterde ze niet alleen de nationale toptijd die sinds april vorig jaar met 1.06,96 al op haar naam stond, maar ze dook ook onder de limiet voor Tokio.

Schouten zwom een dag eerder in het Rie Mastenbroekbad al een Nederlands record op de 200 meter schoolslag. Met 2.26,95 verbeterde ze de nationale toptijd die elf jaar lang met 2.28,02 op naam stond van Lia Dekker. Schouten bleef zowel in de series als in de finale wel boven de limiet voor de Spelen, die op 2.25,52 staat.

Arno Kamminga, op zowel de 100 als 200 school al zeker van deelname aan de Spelen, zwom zaterdagochtend in de series van de 100 meter naar 58,78. Dat is iets boven zijn Nederlands record van 58,43.