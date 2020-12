Shorttrackster Schulting wint 1500 meter bij Invitation Cup

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft bij de Invitation Cup in Heerenveen de 1500 meter gewonnen. De 23-jarige shorttrackster was in de finale landgenote Gioya Lancee en de Française Tifany Huot Marchand te snel af.

Bij de shorttrackers won de Fransman Quentin Fercoq de 1500 meter. Hij bleef Itzhak de Laat en Sven Roes voor. Sjinkie Knegt werd derde in de b-finale.

De Invitation Cup in Heerenveen is de eerste internationale wedstrijd voor de shorttrackers dit seizoen. Zondag volgen nog de finales van de 500 meter, de 1000 meter en de relay.