Talent Arensman plant wielerloopbaan zorgvuldig

Zijn optreden in de Ronde van Spanje was voor de buitenwacht een verrassing. Thymen Arensman, vrijdag 21 geworden, viel aan waar het kon en bereikte twee top 10-plaatsen, een keer werd hij zelfs derde. Voor de wielrenner uit Beesd was het een volgende stap in een nauwkeurig geplande loopbaan. Het liefst blijft Arensman nog even in de luwte. “Maar eventuele druk van buitenaf zal mijn plan niet veranderen.”

Arensman was vrijdag ook getuige van de virtuele teampresentatie waarin zijn ploeg Sunweb werd omgedoopt in Team DSM. De “verdere ontwikkeling van jonge klassementsrenners” werd door hoofdcoach Rudi Kemna als een van de doelen voor volgend jaar genoemd. Arensman is zo’n renner. Hij maakt sinds juli deel uit van de ploeg in een door corona gehinderd wielerjaar. Met de drie kort op elkaar volgende grote rondes kreeg hij de kans zich in de Vuelta te ontwikkelen. “Ik ging er met een open ‘mindset’ naartoe. Wilde zo veel mogelijk leren van oudere renners en sterker worden.”

Onzeker was hij niet. “Ik wist wat ik kan, op trainingen had ik goede waarden laten zien. Nu heeft het grote publiek dat ook gezien. Dat is mooi, maar er verandert niets. Ik wil stapje voor stapje beter worden.” Voor insiders was het optreden van Arensman geen grote verrassing. In 2018 werd hij tweede in de Tour de l’Avenir, zeg maar de (korte) Tour de France voor beloften. Op de hoogste trede van het podium stond Tadej Pogacar, de Sloveen die dit jaar de Ronde van Frankrijk won. Maar Arensman hield bijvoorbeeld de dit jaar doorgebroken Rus Aleksandr Vlasov en de Portugees João Almeida, dit jaar drager van de roze trui in de Giro, achter zich.

“Het was een beetje hetzelfde verhaal als dit jaar bij Sunweb.” Ook bij SEG, zijn opleidingsploeg, waren zijn trainingswaarden veelbelovend. “De Tour de l’Avenir was de bevestiging op beloftenniveau, een flinke stap. Dat was de Vuelta op het hoogste niveau. Waarbij nu ook moet blijken hoe het rijden van een grote ronde je verder helpt in je ontwikkeling. Dat heb ik ook gehoord van teamgenoten en hoop ik nu te ervaren.”

Hij is voorzichtig alweer begonnen met trainen voor komend seizoen. Vanwege de coronapandemie is het voorlopig onbekend waar hij zijn seizoen zal beginnen. Het veldrijden – Arensman was nationaal kampioen bij de nieuwelingen en de junioren – laat hij even zitten. “Het wegseizoen eindigde voor mij pas in november. Het komt nu niet uit.”

Zoals ook zijn studie geschiedenis in Utrecht even niet past in zijn drang ver te komen als wielrenner. “Ik deed eigenlijk twee topsporten naast elkaar. Dat werd te veel. Maar ik heb twee studiejaren achter de rug en mijn propedeuse gehaald. Als het niet lukt kan ik altijd terug.”