Verstappen grijpt nipt naast poleposition in Grote Prijs Sakhir

Max Verstappen is er weer niet in geslaagd dit jaar een poleposition te veroveren in een Formule 1-race. De coureur van Red Bull was bijna even snel als de coureurs van de Mercedessen in de kwalificatierace voor de Grote Prijs van Sakhir, maar moest toch genoegen nemen met de derde tijd.

Verstappen legde in de derde en laatste kwalificatiesessie het rondje op de korte Outer Track van het circuit in Bahrein af in 53,433 seconden. De Fin Valtteri Bottas was echter 56 duizendsten sneller (53,377) en greep de tiende pole uit zijn carrière. Ook George Russell was nipt sneller dan de Nederlander. De stand-in van de met het coronavirus besmette wereldkampioen Lewis Hamilton klokte de tweede tijd (53,403) en start zondag in de race naast Bottas vanaf de eerste startrij.

Bottas had wel wat te bewijzen. Het zou toch een afgang voor hem zijn geweest als Russell, die voor het eerst de snelle bolide van Mercedes bestuurde, hem had afgetroefd. De 22-jarige Brit maakte wel indruk. “Als je me vorige week zou hebben gezegd dat ik tweede zou worden in de kwalificatie, had ik dat niet geloofd”, zei Russell, die dit jaar in de auto van Williams nog geen punt heeft gescoord.

Verstappen was in de tweede kwalificatiesessie (Q2) de snelste van het pak en zette in het begin van de derde sessie (Q3) ook de beste tijd neer op het korte baantje, dat veel rechte stukken kent en weinig bochten. Die tijd hield geen stand; Bottas en Russell doken eronder. De Limburger deed in de laatste minuut nog een ultieme poging. Hij verbeterde zich wel, maar bleef op duizendsten steken van het Mercedes-koppel. “Het was wel een goed ronde, maar op deze baan zijn de tijdverschillen zo klein. De start kan morgen wel eens heel belangrijk worden”, zei Verstappen.

De Limburger kan dit seizoen nog afsluiten als tweede in het kampioenschap achter wereldkampioen Hamilton. Hij heeft 12 punten achterstand op Bottas. De Grote Prijs van Sakhir is de zestiende en voorlaatste race van het jaar. De Grote Prijs van Abu Dhabi over een week is de laatste.