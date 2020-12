Wielerploeg Qhubeka-Assos haalt ook Henao binnen

De Zuid-Afrikaanse wielerploeg Qhubeka-Assos heeft opnieuw een ervaren renner aangetrokken. De Colombiaan Sergio Henao, in 2017 winnaar van Parijs-Nice, komt over van Team Emirates. De 32-jarige Henao ondertekende een contract voor een jaar bij de ploeg die onlangs dankzij de nieuwe hoofdsponsor Assos een doorstart kon maken.

Na het afhaken van NTT verkeerde het wielerteam in financiĆ«le problemen. Het was lang onduidelijk of de ploeg volgend seizoen nog zou bestaan. Naast teammanager Bjarne Riis vertrokken onder anderen de renners Louis Meintjes, Edvald Boasson Hagen, Michael Valgren en Ben O’Connor.

Met Assos als hoofdsponsor kan de ploeg in ieder geval weer een jaar door. Qhubeka-Assos versterkte zich de afgelopen weken met onder anderen Simon Clarke, Dimitri Claeys en Fabio Aru, die bij Team Emirates al ploeggenoot was van Henao. De Colombiaan, tweevoudig nationaal kampioen op de weg, reed eerder voor Sky, nu Ineos. Hij hielp zijn teamgenoot Chris Froome in 2016 en 2017 aan de eindzege in de Tour de France.

Team Qhubeka-Assos heeft nu 23 renners onder contract staan voor 2021.