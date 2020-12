Handbalster Abbingh: het loopt niet, vertrouwen ontbreekt

Lois Abbingh zocht met een bedrukt gezicht naar een verklaring voor de tweede nederlaag op het EK handbal in Denemarken. De topscorer die vorig jaar het Nederlands team in de finale van het WK aan de wereldtitel hielp met haar treffer in de slotseconden, moest constateren dat Oranje totaal uit vorm is. “Het loopt niet. Het vertrouwen ontbreekt in de ploeg. Dit zagen we echt niet aankomen”, zei ze na het duel met Kroatië, dat Nederland met 27-25 verloor.

Zelfs met hard werken wist de ploeg zich niet erdoorheen te slepen. “We probeerden snel te spelen, het spel waarmee we zo vaak succesvol zijn geweest, maar het lukte niet. Passes kwamen niet aan, schoten gingen mis. Ik werd zelf ook te weinig in stelling gebracht. Het was heel frustrerend. De kans is aanwezig dat we er dinsdag uitvliegen. Dat komt wel even binnen”, zei de Groningse die alsnog vijf keer scoorde.

De nederlaag tegen Servië in de eerste groepswedstrijd kwam al hard aan, maar het verlies tegen Kroatië deed nog meer pijn, zei Abbingh. “Dit is moeilijk te verwerken. We hebben best een goede voorbereiding gehad, ook al spelen we in een iets andere samenstelling en hebben we door corona het hele jaar geen wedstrijden kunnen spelen. Het is ons de afgelopen jaren steeds gelukt op een groot kampioenschap goed te zijn, ook al was het best eens kantje boord. Maar dit keer valt het geluk onze kant niet op. De onzekerheid sloop weer in de ploeg toen we er maar niet in slaagden afstand te nemen.”

De wedstrijd tegen Hongarije op dinsdag is de spreekwoordelijke laatste strohalm. Als Nederland dat duel wint, is er nog een kans dat de ploeg als nummer drie van de poule doorgaat naar de hoofdronde. Abbingh: “We zullen elkaar wel eerst moeten oppeppen, want de teleurstelling is nu heel groot.”