Bondscoach Mayonnade houdt geloof in handbalsters

Bondscoach Emmanuel Mayonnade denkt nog steeds dat de Nederlandse handbalsters ver kunnen komen op het EK in Denemarken. Ook al heeft de ploeg nu de eerste twee groepswedstrijden verloren. “Op het vorige WK verloren we ook twee keer achter elkaar, van Duitsland en Denemarken. Daarna wonnen we van Zuid-Korea en we weten allemaal hoe dat verhaal toen is afgelopen”, doelde de Fransman op de historische wereldtitel die Oranje een jaar geleden veroverde na zeges op Rusland (halve finale) en Spanje (finale).

“Natuurlijk staan we er niet goed voor en dan druk ik me nog netjes uit. We spelen dramatisch, maken veel te veel fouten”, zei Mayonnade na de nederlaag tegen KroatiĆ« (25-27). “We hadden zes keer de kans om twee doelpunten voorsprong te nemen in de laatste 15 minuten en telkens hielpen we die kansen om zeep. Dan win je niet.”

Winnen van Hongarije in het derde groepsduel is een vereiste, anders is het toernooi voor de wereldkampioen afgelopen. “Ik moet mijn team nu uitleggen dat alles nog mogelijk is. Het klinkt gek, maar we kunnen nog altijd de hoofdronde halen en 2 punten meenemen. “