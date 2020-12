Geen nieuwe limieten zwemmers bij OS-kwalificatie in Rotterdam

Zwemmer Arno Kamminga heeft bij het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam de 100 meter schoolslag gewonnen. De 25-jarige Zuid-Hollander tikte in het Rie Mastenbroekbad aan in 58,69. Hij was iets sneller dan in de ochtend (58,78), maar bleef boven zijn eigen Nederlands record van 58,43.

Kamminga is op zowel de 100 als 200 school al zeker van deelname aan de Spelen. Caspar Corbeau voldeed met 59,56 opnieuw aan de limiet voor het EK.

Zwemster Tes Schouten kon zich op de 100 meter schoolslag niet verbeteren na de topprestatie in de ochtend. Toen voldeed de 19-jarige zwemster met een nieuw Nederlands record van 1.06,92 aan de limiet voor de Olympische Spelen. In de finale eindigde ze als derde in 1.08,70.

Stan Peijnenburg voldeed op de 100 meter vrije slag net als in de ochtend met 48,75 aan de limiet voor het EK in Boedapest. Hij bleef boven de limiet voor Tokio die op 48,52 staat. Kyle Stolk en Jesse Puts bleven met respectievelijk 49,57 en 49,58 boven de limieten.

Ranomi Kromowidjojo was met 54,00 de snelste op de 100 meter vrije slag. Ze was beduidend langzamer dan in de ochtend, toen ze met 53,59 opnieuw onder de olympische limiet (53,62) zwom. Ook Femke Heemskerk, die ontbreekt omdat ze in quarantaine zit vanwege een coronabesmetting van haar echtgenoot, heeft eerder al aan de limiet voldaan. De andere Nederlandse zwemsters waren allen duidelijk langzamer.

Geen van de zwemsters was sneller dan de 53,05 die Heemskerk liet noteren bij die Swim Cup. Daarmee is Heemskerk zeker van een startbewijs voor haar vierde Olympische Spelen in Tokio. Het estafetteteam op de 4×100 vrije slag kreeg bij de vrouwen ook vorm. Naast Kromowidjojo en Heemskerk voldeden Marrit Steenbergen en Kim Busch beiden met respectievelijk 54,18 en 54,28 in de ochtendsessie aan de norm.