Golfer Luiten met elfde plaats in Sun City in wachtkamer

Joost Luiten is bij het Zuid-Afrikaans Open in Sun City als gedeeld elfde geëindigd. De golfer uit Zuid-Holland noteerde in de slotronde 74 slagen, twee boven het baangemiddelde, en kwam uit op 283 slagen (-5).

Hij moet met die prestatie nog maar afwachten of het genoeg is om zich te plaatsen voor het Tour Championship volgende week in Dubai. De beste zestig spelers van dit jaar op de Europese Tour mogen meedoen aan het slottoernooi van de Europese Tour met zo’n 7 miljoen euro aan prijzengeld. Luiten, die er vanaf 2010 altijd bij was, stond 80e bij aanvang van het toernooi in Zuid-Afrika.

De zege op de Gary Player Course in Sun City ging naar de Zuid-Afrikaan Christiaan Bezuidenhout, die afsloot met een score van 69 (-3) en met een totaal van -18 vijf slagen minder nodig had dan de nummer 2, Welshman Jamie Donaldson. Bezuidenhout won vorige week ook al het Alfred Dunhill Championship in zijn vaderland.

Luiten maakte het zichzelf moeilijk. Na acht holes had hij al een bogey en twee double bogeys te pakken en was een hoge klassering verkeken. Hij maakte met twee birdies nog wel wat goed.