Grosjean moet slotrace Formule 1 overslaan

De Franse coureur Romain Grosjean moet ook de laatste Formule 1-race van het jaar overslaan. Grosjean keert terug naar zijn huis in Zwitserland om daar te herstellen van de brandwonden die hij vorige week opliep bij een zware crash in de Grote Prijs van Bahrein. De 34-jarige coureur kan daarom niet op de baan afscheid nemen van de Formule 1.

Grosjean heeft geen stoeltje voor volgend seizoen. Hij moet net als zijn Deense teamgenoot Kevin Magnussen weg bij Haas, dat met Nikita Mazepin en Mick Schumacher al twee talentvolle coureurs heeft vastgelegd voor volgend jaar.

Grosjean crashte vorige week in de openingsronde. Zijn bolide brak in tweeën en dat leidde tot een vuurzee. Grosjean wist daaruit te ontsnappen, maar liep wel brandwonden op, vooral aan zijn handen. “De risico’s voor mijn herstel en gezondheid zijn te groot als ik ga racen”, zei de coureur, die aanvankelijk hoopte volgende week bij de slotrace in Abu Dhabi nog één keer in zijn bolide te kunnen stappen. “Het was een heel moeilijke beslissing, maar dit is het beste voor mijn toekomst.” De Braziliaan Pietro Fittipaldi vervangt Grosjean ook in Abu Dhabi. Fittipaldi debuteert dit weekeinde in de GP van Sakhir in de Formule 1.

Grosjean mocht woensdag het ziekenhuis verlaten en bezocht vervolgens op het circuit de plek waar hij afgelopen zondag crashte. Hij bedankte de brandweermannen en de medici op het circuit voor hun hulp.

De ervaren coureur debuteerde in 2009 in de Formule 1. Hij deed mee aan 181 grands prix en haalde tien keer het podium. Nooit stond hij op de hoogste trede. Dit seizoen wist Grosjean alleen in de GP van de Eifel in de punten te rijden (negende). De Fransman, die 391 punten bij elkaar reed in de koningsklasse, weet nog niet waar zijn toekomst ligt. “Ik ga nu werken aan wat hierna komt: waar ga ik racen? Waar ga ik weer races winnen?”