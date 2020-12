Handbalsters moeten winnen van Kroatië op EK

De Nederlandse handbalsters moeten de pijnlijke nederlaag tegen Servië op het EK handbal nog geen dag later al zien weg te poetsen met een goed resultaat tegen Kroatië. Winst op die ploeg is noodzakelijk om zicht te houden op de hoofdronde van de titelstrijd in Denemarken.

De wereldkampioen ging zaterdag in het Deense Kolding verrassend onderuit met 29-25 in de eerste groepswedstrijd. Op zich hoeft dat geen ramp te zijn, want een jaar geleden begon Oranje het WK in Japan ook met een nederlaag, toen tegen Slovenië. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade heeft de gave zich terug te vechten na een tegenslag. Wat op het WK gebeurde, kan ook op het EK.

Het duel met Kroatië begint om 18.15 uur. Servië en Hongarije treffen elkaar zondag ook in groep C. Hongarije verloor de eerste groepswedstrijd van Kroatië met 24-22.