Keniaan Kandie snelt in Valencia naar wereldrecord halve marathon

De Keniaanse atleet Kibiwott Kandie heeft in Valencia het wereldrecord op de halve marathon flink aangescherpt. De 24-jarige Keniaan legde de bijna 21,1 kilometer door de Spaanse stad af in 57 minuten en 32 seconden. Kandie dook daarmee bijna een halve minuut onder het wereldrecord van zijn landgenoot Geoffrey Kamworor, die vorig jaar in Kopenhagen de halve marathon aflegde in 58.01.

Het leverde de Keniaan naast de overwinningspremie ook een bonus van 100.000 euro op. Kandie liep in de laatste honderden meters weg bij Jacob Kiplimo uit Oeganda, die in 57.37 als tweede finishte. Ook de nummers 3 en 4 van de race, de Kenianen Rhonex Kipruto en Alexander Mutiso, bleven met respectievelijk 57.49 en 57.59 onder het oude wereldrecord.

Bij de vrouwen ging de zege naar Genzebe Dibaba. De 29-jarige Ethiopische, die debuteerde op de halve marathon, zegevierde in een parcoursrecord van 1.05.18.