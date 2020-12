Leclerc drie plekken teruggezet tijdens GP Abu Dhabi

Charles Leclerc is door de mondiale autosportfederatie FIA bestraft voor zijn crash tijdens de GP van Sakhir, waardoor hijzelf en Max Verstappen uitvielen. De Monegask van Ferrari moet volgend weekend tijdens de afsluitende GP van Abu Dhabi drie startplekken inleveren.

Leclerc probeerde in de eerste ronde van de GP van Sakhir in te halen en nam daarbij veel risico, waardoor hij de bolide van Sergio Pérez raakte. Max Verstappen moest uitwijken en reed zijn eigen auto kapot. Pérez kon wel verder en won zowaar de race na een sensationeel verloop. Na afloop verweet Verstappen Leclerc dat de coureur van Ferrari onnodig veel risico had genomen.

“Je kon daar niet meteen twee plekken winnen, dat was te optimistisch van hem. Ik denk dat hij zich verremde en te enthousiast was. Het was totaal onnodig. Ik vind het gewoon dom, want het had niet gehoeven”, zei de Nederlandse Red Bull-coureur. De stewards oordeelden ook dat Leclerc te laat had geremd.

Leclerc is de nummer 6 van het klassement. Hij heeft 98 punten verzameld en stond dit seizoen twee keer op het podium; tijdens de eerste race in Oostenrijk en tijdens de GP van Groot-Brittannië.

De GP van Abu Dhabi is op zondag 13 december en begint om 14.10 uur.