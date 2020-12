Pérez pakt eerste zege in Formule 1 na gestuntel Mercedes

De Mexicaan Sergio Pérez van Racing Point heeft bij de GP van Sakhir zeer verrassend zijn eerste zege geboekt in de Formule 1. De 30-jarige Pérez profiteerde van gestuntel en pech in de stal van Mercedes, waar bandenwissels bij Valtteri Bottas en George Russell verkeerd gingen. Achter Pérez werd Esteban Ocon (Renault) tweede en Lance Stroll (Racing Point) derde.

Russell, de 22-jarige vervanger van de positief geteste Lewis Hamilton, reed een groot deel van de race aan de leiding en de Mercedessen leken onbedreigd naar de eerste en tweede plek te rijden. Echter werden na driekwart race in de pitsstraat de banden door elkaar gehaald, waardoor er voor beiden veel tijd verloren ging. Bottas en Russell, die in de slotfase na een inhaalrace ook nog eens een lekke band kreeg, werden uiteindelijk respectievelijk achtste en negende.

Voor Max Verstappen zat de GP van Sakhir er al in de eerste ronde op. De coureur van Red Bull moest in een bocht uitwijken voor Charles Leclerc en Pérez die met elkaar in botsing waren geraakt en reed zijn eigen bolide stuk. Ook Leclerc kon niet verder. De Mexicaan kon zijn race wél voortzetten en wist steeds meer naar voren te komen en verraste uiteindelijk zelfs met de zege.

“Ik ben sprakeloos en heb hier zo lang van gedroomd. Ongelooflijk, na de eerste ronde was het een gelopen zaak. Maar ik wilde niet opgegeven en uiteindelijk hebben we een fantastische race gereden. De bolide voelde als een limousine”, zei de Mexicaanse winnaar.

In 2018 stond hij voor het laatst op het podium; hij werd toen derde in de GP van Azerbeidzjan. Pérez vertrekt aan het einde van het seizoen bij Racing Point en hij heeft nog geen zitje voor volgend seizoen. Pérez: “Wat er nu gebeurt, ligt buiten mijn macht. Als ik er volgend jaar niet bij ben, dan kom ik in 2022 terug.”

Doordat Bottas slechts 4 punten pakte, maakt Verstappen ondanks het uitvallen nog een kleine kans op de tweede plek in het klassement. Het gat is gegroeid tot 16 punten.

Volgend weekend wordt in Abu Dhabi de laatste GP van dit seizoen verreden.