Rallyrijder Ogier verovert zevende wereldtitel

De Franse rallyrijder Sébastien Ogier is voor de zevende keer wereldkampioen geworden. Ogier won de afsluitende Monza Rally, voor Ott Tänak uit Estland en de Spanjaard Dani Sordo. Het betekende de 49e overwinning van de Fransman in het wereldkampioenschap rally.

Na vier titels bij Volkswagen (2013-2016) en twee voor Ford (2017, 2018) is het de eerste wereldtitel voor Ogier in een Toyota. Hij evenaarde de prestatie van de Fin Juha Kankkünen, de enige andere coureur die voor drie verschillende automerken wereldkampioen rally werd.

Ogier kon de titel pakken nadat zijn Britse teamgenoot Elfyn Evans, die de leiding had in het WK-klassement, zaterdag was gecrasht.