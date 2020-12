Sneeuw en lawinegevaar houden skiërs aan de kant

Hevige sneeuwval zorgt ervoor dat de wereldbekerwedstrijden voor de alpineskiërs zondag niet doorgaan. In Sankt Moritz werd net als zaterdag de super-G voor de vrouwen geschrapt. Het sneeuwt zo hard, dat er grote kans is op lawines. Het Zwitserse skigebied is daarom uit voorzorg afgesloten.

De reuzenslalom voor mannen in de Italiaanse Alpen gaat ook niet door. De piste van Santa Caterina Valfurva is door het slechte weer onbegaanbaar. Een dag eerder konden de skiërs wel naar beneden. De Kroaat Filip Zubcic pakte de winst. Hij bleef de Sloveen Zan Kranjec en Marco Odermatt uit Zwitserland net voor. De Nederlandse skiër Maarten Meiners wist zich niet te plaatsen voor de tweede run. De reuzenslalom van zondag is uitgesteld naar maandag, in de hoop dat de skiërs dan wel in actie kunnen komen.