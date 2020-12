Veldrijder Iserbyt wint Superprestige in Boom

Veldrijder Eli Iserbyt heeft de Superprestige-cross in het Belgische Boom op zijn naam geschreven. De Europees kampioen bleef zijn landgenoten Michael Vanthourenhout en Toon Aerts voor. Wout van Aert eindigde als vierde en Corné van Kessel was de beste Nederlander op de vijfde plaats.

Na vijf van de negen ronden op het zware parcours in Boom waren er vijf koplopers. Corné van Kessel moest als eerste van de vijf afhaken bij een versnelling van Aerts. Daarachter moesten Iserbyt, Vanthourenhout en Van Aert alles op alles zetten om bij de koploper te blijven.

Een versnelling van Iserbyt een ronde later bleek de beslissende. Hij sloeg een gaatje en werd niet meer bijgehaald door Aerts en Van Aert, die allebei nog een keer ten val kwamen. Iserbyt kwam 15 seconden voor ploeggenoot Vanthourenhout als eerste over de finish. Voor Iserbyt is het na de zege in Ruddervoorde, de tweede in de Superprestige dit seizoen.