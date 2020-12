Verstappen jaagt op succes in minirondje Bahrein

Max Verstappen start zondag vanaf de derde plek in de Grote Prijs van Sakhir, de zestiende en voorlaatste race van dit jaar in de Formule 1. De wereldkampioen is al bekend, maar Verstappen kan nog altijd als tweede eindigen in de titelstrijd. De coureur van Red Bull moet dan wel Valtteri Bottas passeren in de stand. De Fin van Mercedes vertrekt echter in de Grote Prijs van Sakhir vanaf poleposition.

Verstappen verwacht een lastige race in Bahrein, waar voor de tweede week op rij een Formule 1-race wordt verreden. Deze keer rijden de coureurs op de zogeheten Outer Track, een kort rondje met veel rechte stukken en weinig bochten. Ze doen minder dan 1 minuut over één rondje.

De Nederlander moet ook zien af te rekenen met George Russell, de coureur van Williams die tot dusver met verve Lewis Hamilton vervangt bij Mercedes in de GP van Sakhir en de tweede startpositie inneemt. Hamilton is besmet met het coronavirus en mag niet racen. Hij verzekerde zich in de Grote Prijs van Turkije al van zijn zevende wereldtitel.

De Grote Prijs van Sakhir is een avondrace die start om 18.10 uur.