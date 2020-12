Verstappen: Leclerc nam onnodig risico, gewoon dom

Max Verstappen heeft de actie van Charles Leclerc, waardoor de Nederlandse coureur de GP van Sakhir al na de eerste ronde moest staken, “gewoon dom” genoemd. Volgens Verstappen nam de coureur van Ferrari “onnodig veel risico”.

Verstappen moest uitwijken voor Leclerc en Sergio Pérez, die kort na de start in een bocht met elkaar in botsing waren geraakt. “De start was wel oké. Daarna waren de auto’s om me heen super agressief en ik probeerde uit de problemen te blijven”, zei de Limburger voor de camera van Ziggo Sport.

“Ik wilde het scenario van Singapore 2017 voorkomen en liet het gat groter worden. En toen kwam ineens Charles aan de binnenkant door onnodig risico te nemen. Je kon daar niet meteen twee plekken winnen, dat was te optimistisch van hem.” Drie jaar geleden viel Verstappen in Singapore ook vroeg uit na een crash.

Verstappen, die voor de vijfde keer dit jaar uitviel, baalde dat de voorlaatste race van het seizoen door andermans schuld ten einde kwam. “Ik denk dat hij zich verremde en te enthousiast was”, aldus de Red Bull-coureur. “Het was totaal onnodig. Ik vind het gewoon dom, want het had niet gehoeven.”

Verstappen was als derde gestart tijdens de GP van Sakhir.