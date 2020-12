‘Voice of Golf’ Peter Alliss op 89-jarige leeftijd overleden

De bekende golfcommentator Peter Alliss is op 89-jarige leeftijd overleden. De Brit won zelf als golfer 31 toernooien, waaronder vijf keer het Britse PGA Championship en werd later door zijn commentaar bekend als de ‘Voice of Golf’. Hij stierf zaterdagavond thuis, meldde de organisatie van de Europese Tour.

Alliss, wiens vader Percy een prominente golfer was, werd zelf golfprofessional op 16-jarige leeftijd. Hij vertegenwoordigde Groot-Brittannië acht keer op de Ryder Cup. Alliss werd de eerste golfer die net als zijn vader uitkwam op dat prestigieuze evenement. Hij won de Ryder Cup alleen in 1957.

Na zijn actieve carrière werd Alliss commentator voor onder meer de BBC, ESPN en ABC en kreeg daarom later de eretitel ‘stem van het golf’. Hij deed vorige maand vanuit huis nog voor de BBC verslag van de Masters.

“We zijn diep bedroefd om te horen dat Peter Alliss, een van de groten van het golf, is overleden”, zegt Keith Pelley, directeur van de Europese Tour. “Peter heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op alles wat hij deed in onze sport, in het bijzonder als speler en als commentator, en hij laat een bijzondere nalatenschap achter.”