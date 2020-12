Vroege aftocht dreigt voor handbalsters na verlies tegen Kroatië

Een vroege aftocht dreigt voor de Nederlandse handbalsters op het EK. De regerend wereldkampioen verloor ook de tweede groepswedstrijd op het toernooi in Denemarken. Na de pijnlijke nederlaag tegen Servië op zaterdag volgde nog geen 24 uur later verlies tegen Kroatië: 25-27.

Hongarije is dinsdag de derde tegenstander in de poule. Als Oranje dan wel wint, kan Oranje nog als derde eindigen in de groep en het EK vervolgen. Maar penibel is de situatie zonder meer.

Oranje leidde bij rust wel met met 14-13, maar kon in de tweede helft niet doordrukken. Het ontbrak opnieuw aan scherpte. Te veel schoten gingen mis.