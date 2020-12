Zwemsters Toussaint en ‘Kromo’ winnen op slotdag OKT

Zwemsters Kira Toussaint en Ranomi Kromowidjojo hebben het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam afgesloten met overwinningen op respectievelijk de 100 meter rugslag en de 50 meter vlinderslag.

Toussaint had in de ochtend haar Nederlands record op de 100 meter rugslag aangescherpt tot 58,91, ruim twee tienden sneller dan haar oude record, dat op 59,14 stond. In de finale in het Rie Mastenbroekbad in Rotterdam kwam ze tot 59,03. Maaike de Waard tikte als tweede aan in 1.00,09, waarmee ze voldeed aan de EK-limiet.

Kromowidjojo zwom met 25,32 op de 50 meter vlinderslag een nieuw persoonlijk record. Ze bleef wel boven het Nederlands record van 25,28 van Marleen Veldhuis. Dit nummer wordt niet gezwommen op de Olympische Spelen.

De zwemmers van de 4×100 meter estafette kwamen in het afsluitende nummer tot 3.15,54. Het kwartet moet een goede tijd neerzetten om in aanmerking te komen voor de laatste vier startplekken voor de Olympische Spelen in Tokio. Nils Korstanje, Thom de Boer, Kyle Stolk en Stan Pijnenburg bleven een kleine seconde boven het Nederlands record.

De beste twaalf estafettes van de WK zwemmen van 2019 in Gwangju plaatsten zich automatisch voor Tokio. De resterende vier plekken worden in de komende maanden op basis van de snelste tijden verdeeld.