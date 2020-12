Handbalsters in nood: we blijven hechte groep

Opgeven doen de handbalsters niet, ondanks twee nederlagen tegen op papier mindere tegenstanders op het EK. “Zo’n ploeg zijn we niet. We vechten elkaar na teleurstellingen niet de tent uit, maar blijven een hechte groep”, zegt international Martine Smeets. “We houden de moed erin en zullen niet opgeven zolang we een kans hebben.”

De kans om na de zeperds tegen Servië (25-29) en Kroatië (25-27) in het toernooi te blijven in Denemarken is er nog. Bij winst op Hongarije dinsdagavond plaatst de regerend wereldkampioen zich alsnog voor de hoofdronde en blijft een pijnlijke aftocht uit. “We moeten die laatste kans absoluut grijpen. We zijn de wereldkampioen”, vindt boegbeeld Lois Abbingh. “Het beste is die twee nederlagen te vergeten en tegen Hongarije spelen zoals we kunnen en weer van het handbal te genieten. Ik zal niet ontkennen dat de druk van de wereldtitel invloed heeft, maar ik heb niet het gevoel dat wij zijn veranderd. Hooguit stellen de tegenstanders zich anders in op ons.”

Bondscoach Emmanuel Mayonnade zag de nederlagen in de eerste twee groepswedstrijden in ieder geval niet aankomen. Mayonnade was juist heel tevreden over de voorbereiding, ook al mist hij de geblesseerde sterspeelster Estavana Polman en kon zijn team vanwege de coronapandemie geen fatsoenlijke oefenwedstrijd spelen. “We hebben nu twee keer verloren, dus is het makkelijk om te zeggen dat we Estavana missen, maar in de voorbereiding was mijn gevoel goed. Er zijn ook genoeg speelsters in dit team die het spel kunnen maken. Ik had deze slechte optredens niet verwacht.’’

Aanvoerster Danick Snelder wil het niet erger maken dan het is. “De stemming is wel eens beter geweest en we hebben het laten liggen tegen Servië en Kroatië; we maakten de foute keuzes op beslissende momenten. Veel stomme fouten. Maar het gaat mij te ver om te zeggen dat we verschrikkelijk slecht hebben gespeeld”, aldus Snelder. “We kunnen ons vastklampen aan de goede periodes. Daarom moeten we nu niet te veel blijven hangen in de teleurstelling, maar elkaar opzwepen en gereedmaken voor Hongarije.”

Mayonnade kan dat alleen maar beamen. “Op alle vlakken is het verkeerd gegaan: mentaal, tactisch en technisch. Er is niet één oorzaak aan te wijzen. Alles zal beter moeten, zowel aanvallend als defensief. Ik weet dat we het kunnen. Hongarije is een taaie tegenstander, maar we kennen de ploeg goed. Danick heeft in Hongarije gespeeld, Laura van der Heijden ook en Angela Malestein speelt er nog. Ik ga zeker nog met deze meiden ons strijdplan bespreken.”

Het Nederlands team behaalde op het vorige EK in Frankrijk brons en veroverde op het EK van 2016 in Zweden zilver. Het hoogtepunt was vorig jaar de wereldtitel in Japan.